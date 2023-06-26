Сладков оценил слухи о переменах в Минобороны: что пишут военкоры 26 июня ВСУ не воспользовались попыткой мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Российские военные корреспонденты и блогеры продолжают обсуждать попытку мятежа ЧВК «Вагнер». ВСУ не смогли воспользоваться сложной ситуацией в России на поле боя, отмечают эксперты со ссылкой на источники на основных направлениях СВО. Сам Евгений Пригожин вечером 24 июня заявил, что колонны военной техники ЧВК «Вагнер» возвращаются в полевые лагеря. Как профильные Telegram-каналы отреагировали на заявления Пригожина — в материале NEWS.ru.

Александр Коц: «Многие такого не ждали в уставшей и злой стране»

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц обратил внимание на уровень консолидации вокруг президента Владимира Путина на фоне попытки мятежа.

«В критические часы и госпрограммы, и частные блоги переполнились безоговорочными заявлениями в поддержку Родины, ее армии, президента. Многие такого не ждали в тревожной, уставшей и злой стране», — отмечает Коц.

Военкор обратил внимание на высокий спрос на авиабилеты в ближнее зарубежье, назвав ажиотаж симптоматичным — то же происходило после начала специальной военной операции.

«В день мятежа стремительно взлетели цены на рейсы из Москвы в ближнее зарубежье. Возможно, это случайное совпадение с тем, что творилось в аэропортах сразу после 24 февраля», — подчеркнул военкор.

По данным Ассоциации туроператоров России, 25 июня цены на авиабилеты в соседние страны скорректировались после скачка в субботу.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону, танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Александр Сладков: «России обещали потрясения»

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков отмечает, что «информационная суета», наблюдавшаяся в информационном пространстве в субботу, прекратилась. Визит министра обороны Сергея Шойгу в пункт управления Западной группировки войск доказывает, что ситуация стабильная.

«Информационная суета обещала потрясения, кадровые перестановки в Минобороны. Хочу сказать, что наш лидер у власти, ситуация стабильная. Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклад генерала Никифорова по теме подготовки Западной группировки войск. На фронте пока затишье, но противник готовит вторую часть контрнаступления», — подчеркнул Сладков.

Военкор добавил, что ждет новостей с Харьковского направления. В регионе существует объект, который теоретически может быть задействован для создания «грязной бомбы», заявил Сладков. Он находится в наукограде Пятихатки (не путать с одноименным поселком в Запорожской области. — NEWS.ru), где расположен физико-технический факультет Харьковского национального института. Что такое «грязная бомба», NEWS.ru рассказывал ранее.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Александр Ходаковский: «Сама ЧВК не вызывала у меня опасения —опасения вызывал Пригожин»

Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский пишет, что давно предупреждал о рисках, которые могут быть связаны с ЧВК «Вагнер».

«Несколько месяцев назад я делился своим мнением о ситуации с „Вагнером“ и вероятных последствиях. Сама ЧВК не вызывала у меня опасения — опасения вызывал Пригожин. К самим же вагнеровцам я относился как к русским солдатам, которые предпочли воевать не в Минобороны, но воевали отлично», — написал замглавы Росгвардии в ДНР.

Юрий Котенок: «Противник не смог воспользоваться рывком «Вагнера»

Вооруженные силы Украины не смогли воспользоваться попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» на поле боя, отмечает военный корреспондент Юрий Котенок.

«Противник не смог воспользоваться рывком „Вагнера“. Во второй половине дня они попытались что-то исполнить, но это было настолько бездарно, что даже говорить об этом не имеет смысла», — написал военкор в Telegram.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

«Будет ли он [противник] наступать там же, где наступал, сложно сказать. Будет пытаться рваться к Мариуполю точно. В том направлении он вгрызся хорошо. Плюс вгрызся в районе Токмака. Это те направления, где он глубже всего прошел по серой зоне», — предполагает он. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

ВСУ также могут пойти на прорыв по берегу Каховского водохранилища, которое обмелело после разрушения плотины, напоминает Котенок.

«Нельзя сбрасывать со счетов обмеление Днепра, водохранилища. Возможно, попытается там что-то сделать. Нельзя сбрасывать старую границу, у врага большой соблазн полезть. На неё я бы сейчас обратил особое внимание, особенно после рейда „Вагнера“», — отметил военкор.

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