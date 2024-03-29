Сладков оценил попытку Макрона объединить электорат вокруг «русской угрозы» Сладков назвал Макрона «олигофреном» и предсказал Европе вырождение

Президент Франции Эммануэль Макрон, который пытался разогреть тему «российской угрозы» для получения поддержки электората на выборах в Европарламент, является «олигофреном», заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя соответствующую публикацию издания Politico. В своем Telegram-канале он отметил, что сразу разгадал уловку французского лидера. По мнению журналиста, с такими лидерами Европе грозит вырождение.

Я далек от высоких самооценок. Но даже я угадал Макрона и его уловку для электората. Так он, угрожая России, захотел объединить вокруг себя французский народ. Реально олигофрен. Блин, дальше уже пойдут наперстки или загадка для дебилов «отгадай в какой руке», — написал Сладков.

По мнению военкора, сейчас в Европе нет лидеров, с которыми Россия может вести серьезный диалог. По его словам, руководители стран ЕС являются Ну «невменяемыми клиентами».

И эти люди управляют миром? Ну хорошо, не миром, континентом. Это ж трагедия Старушки Европы. Вырождение. И французам совсем не стыдно. Людовики и старина Бонапарт вертятся в гробах, — подметил журналист.