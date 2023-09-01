Сладков объяснил угрозу «Сармата» для США: что пишут военкоры 1 сентября

Фото: МО РФ

Ежедневные потери ВСУ, удары по Москве «Нептуном», особенности «Сармата» и «молитвы украинцев» — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный рассказал, как Киев модернизирует противокорабельный комплекс «Нептун» для ударов по РФ

«Сейчас, судя по публикации (портала The Drive. — NEWS.ru), украинские инженеры работают над увеличением дальности полета ПКР — боевая часть ракеты будет уменьшена, а запас топлива увеличен. Главной целью модернизированного „Нептуна“ источник The War Zone называет Москву», — обратил внимание он.

Журналист подчеркнул, что модернизация «Нептуна» идет из-за «символического запрета со стороны стран ЕС на использование своих дальнобойных ракет для ударов по территории России».

«Для украинских же разработок такого ограничения нет. Но сомнений в том, что к модернизации украинских ракет привлечены западные специалисты, нет. Кроме того, центры ВПК противника фактически без ограничений используют элементную базу западного производства», — добавил он.

Александр Сладков объяснил, почему украинцы сейчас «должны молить Бога»

«Владимир Путин: „Мы на Украине еще ничего не начинали“. Помню, президент произнес эти слова, и сразу посыпались едкие вопросы: „А че не начинаем-то!? А че у нас есть-то, чтоб „начать“?!“ Сегодня глянул в Telegram, и вот только до полудня убедился — есть кое-что... И этого „кое-что“ все больше и больше», — написал он.

Военкор отметил, что «всего лишь до обеда» появились новости о том, что стратегический ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» начал переход на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования, а ракетный комплекс «Сармат» поступил на боевое дежурство ВС РФ.

«Меня спрашивают люди добрые: „Когда мы победим?“ Можно хоть завтра, но простые украинцы должны кое-что понять. Не забуду слова, которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: „Я еще не готов видеть Киев в руинах“. Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла. Дело-то в том, что трудное начало СВО было вызвано тем, что все силы отдавались стратегическому уровню нашего военного потенциала. Теперь вот тактический уровень подтягиваем. А про стратегический вариант продолжения войны (большинство государств мира до него никогда не дотягивались) тоже не забываем», — добавил Сладков.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов»

Александр Коц разобрал главную особенность стратегического ракетного комплекса «Сармат»

«Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стратегический комплекс „Сармат“ поставлен на боевое дежурство. Это по-настоящему знаковое событие для отечественных РВСН. В строй вступила новая межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса — впервые с 80-х годов прошлого века. Тогда на вооружение встала знаменитая Р-36М2 „Воевода“, известная по западной классификации как „Сатана“», — подчеркнул журналист.

Коц обратил внимание, что боевая нагрузка «Сармата» меньше, чем у предшественника. Однако, по его словам, 10 боевых блоков индивидуального наведения, каждый мощностью по 750 килотонн, — это «крайне серьезный аргумент».

«Чтобы было понятнее, одна ракета может устроить вероятному противнику около 500 Хиросим — мощность американской бомбы „Малыш“ не превышала 15–18 килотонн. В отличие от „Воеводы“ „Сармат“ гораздо более устойчив к средствам противоракетной обороны. Каждое изделие несет комплект ложных целей, а боевые блоки активно маневрируют на траектории. Американские противоракеты действуют по принципу кинетического поражения цели — для перехвата МБР нужно прямое попадание. А попробуй попади в боевой блок, который постоянно меняет свое направление», — добавил он.

«Рыбарь» ответил на вопрос, как обстоят дела с восстановлением Мариуполя

«Самая большая стройка идет в Мариуполе, сильно пострадавшем от штурма весной прошлого года. Помимо новых жилых комплексов, идет строительство других инфраструктурных объектов. Так, 1 сентября начала работу новая школа на 1100 учеников», — пишут авторы Telegram-канала.

Сообщается, что новое учебное заведение возведено специалистами военно-строительного комплекса. Оно оснащено современными классами, лабораториями, спортивными залами и даже интерактивной зоной с VR-очками.

«Сегодня школа является одной из наиболее современных во всей России. Кстати, рядом с образовательным учреждением уже идет строительство филиала Нахимовского военно-морского училища: его планируют открыть в сентябре следующего года», — добавил «Рыбарь».

«Архангел спецназа Z» привел данные о ежедневных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

«По имеющейся у нас информации, в результате проводимого контрнаступления в днепропетровский госпиталь поступает от 220 до 300 человек в день с различной степенью ранений. Никопольский госпиталь пропускает через себя 70 раненых. Согласно всем известным статистикам, убитые составляют около 1/4 от общего количества раненых, то есть в день противник теряет от 70 до 90 человек, а это целая рота. И мы имеем цифры только по тому количеству, которое смогли эвакуировать, вывезти, спасти. Зачастую противник бросает своих бойцов прямо на поле боя на откуп судьбе», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала также обратились к украинским военнослужащим.

«Ваше начальство не считается с вашими жизнями, им неинтересна судьба ваших родных после вашей смерти. Они отыгрывают сценарий, присланный сверху, параллельно продают билеты жизни в Европу и прячут своих родственников. Посмотрите сами кадры из баров и клубов Киева и задайте вопрос, а почему мы в окопе, а кто-то отдыхает, пьет и танцует. Вариант жить есть, вы о нем знаете — складывайте оружие, идите к нам, идите домой», — добавили они.

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