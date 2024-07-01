Сладков объяснил, почему ВС РФ не выведут пленных ВСУ из Красногоровки Сладков: ВСУ ударят по своим же пленным, если их выводить из Красногоровки

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный

Вооруженные силы России не выводят одновременно всех плененных бойцов ВСУ из Красногоровки, поскольку в этом случае украинские военные откроют огонь по толпе или запустят в нее дрон, заявил военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он приводит слова офицера ВС РФ, который заявляет, что российские военные хотели бы осуществить массовый вывод пленных из этого города, расположенного к западу от ДНР, однако противник этого сделать не позволит.

Объясню: ВСУ по каждому своему спасающемуся, идущему в плен солдату, даже раненому, пускают коптер и стреляют. Если толпу поведут, ее разметают артиллерией свои же украинцы, — пишет журналист.

25 июня Россия в результате переговоров вернула 90 российских военных, находящихся в украинском плену. Взамен Украине переданы 90 украинских военнопленных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина с начала военной спецоперации провели более 40 обменов пленными. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что Минобороны и ФСБ России делают все возможное, чтобы он не останавливался.

1 июля в Минобороны РФ раскрыли, что совокупные потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1905 человек. Больше всего, около 620 военнослужащих, ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное в ДНР.