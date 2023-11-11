Сладков объяснил, почему Киев не станет атаковать газовые коммуникации РФ Сладков: у Киева нет возможности исполнить угрозы по атаке газовых систем РФ

Фото: Xinhua/Global Look Press

Киев не станет исполнять угрозы атаковать газовые коммуникации РФ, так как у него просто нет такой возможности, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на это, России нужно быть готовой к развертыванию диверсионной войны.

Спецслужбы противника обещают диверсионные атаки наших газовых коммуникаций. Дело в том, что враг бы давно проявил такую активность, если бы у него была возможность, — ее нет, — написал он.

В аудиосообщении, прикрепленном к посту, Сладков объяснил, что МВД и ФСБ активно занимаются профилактикой диверсионных действий на территории РФ. Он отметил, что причастных к таким атакам задерживают, судят и приговаривают к большим срокам.

При этом Сладков выразил уверенность, что зима станет для России и Украины периодом обмена ударами по тылам. По его словам, на это указывают последние атаки ВСУ на пороховой завод в Тамбове и конструкторское бюро машиностроения в Коломне.

Ранее Сладков заявил, что профессиональные солдаты лучше используют технические возможности при выполнении задач в зоне боевых действий, чем роботы, которые не принимают принципиальных решений. По его словам, это же наблюдается и на Украине. Машины действительно позволяют сократить количество человеческих ошибок, но никогда не сведут их к нулю, заметил журналист.