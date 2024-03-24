Раскрыта связь между «Крокусом» и обстрелами Белгорода Военкор Сладков: ВСУ бьют по России, отвлекая внимание от теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Удары ВСУ по Белгороду и другим российским городам являются попыткой Киева отвлечь внимание от теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, считает военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канале он объяснил такое поведение тем, что след трагедии уходит на Украину.

Про обстрелы я думаю так: Киев отвлекает от жуткого теракта, след которого уходит на Украину. Это попытка поменять информационную повестку дня, сдвинуть ее от теракта, — написал военкор.

Сладков также обратил внимание на разговоры о дефиците снарядов у Киева. По его словам, Севастополь и Белгород не чувствуют нехватку боеприпасов противника. Поэтому он призвал ориентироваться не на слабеющую Украину, а на полноценного врага с расчетом на победу над НАТО.

Ранее Александр Сладков заявил, что теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле», является продолжением «войны Запада против России». Военкор предположил, что исполнителем мог быть кто угодно, но выгодна эта трагедия может быть лишь тем, кто «сегодня воюет» против РФ.

Ранее в Сети появились новые кадры из «Крокус Сити Холла», снятые очевидцем внутри здания в первые минуты атаки. Автору ролика удалось спастись, так как он перебрался на второй этаж.