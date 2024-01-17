Сладков: даже нейтральная Украина представляет для России опасность

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любая автономная Украина представляет для России опасность, даже нейтральная, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, это русская земля и люди на ней должны выбирать: жизнь в России или «неприятный конец».

Любая автономная Украина представляет для России опасность. Даже нейтральная. Это русская земля, и живущие на ней люди должны выбирать: жизнь в России или совсем неприятный конец, — пишет журналист.

Так военкор отреагировал на слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что существование Украины смертельно опасно для ее жителей. По его словам, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий.

Однако, считает Медведев, выбирая между вечной войной с неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев выберет жизнь. По его мнению, жизнь в большом общем государстве «лучше смерти».

Между тем в США высказались о перспективах переговоров о перемирии на Украине. Как заявил Госсекретарь страны Энтони Блинкен во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сейчас он не видит даже близкой перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии. При этом он добавил, что американская сторона «всегда открыта» для них.