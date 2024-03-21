Сладков сделал важное напоминание россиянам и украинцам Сладков напомнил Москве и Киеву, что Донбасс 11-й год живет в условиях войны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором напомнил россиянам и украинцам о продолжительности боевых действий в Донбассе. Он отметил, что Вооруженные силы Украины одиннадцатый год обстреливают мирных жителей, в то время как Киев столкнулся с ответом лишь сейчас. Журналист отметил, что это выгодно в первую очередь Западу.

11 лет тот же Донецк ВСУ обстреливают и убивают мирных жителей. Восемь лет ополченцы, добровольцы и силы Народной милиции не обстреливали города и села Украины, тем более оккупированные территории Донбасса. Теперь ответ коснулся Украины. Хорошо от этого не стало никому. Но об истоках этого горя, о его авторах в Киеве и за рубежом надо задумываться всерьез, — написал он.

Сладков отметил, что страны Запада не хотят остановки боевых действий на Украине. По словам военкора, они опасаются, что Россия и Украина объединятся и выступят против него.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что под Донецком складывается относительно тихая обстановка. По его словам, город не в полную силу, но живет. Он отметил, что там работают магазины, рестораны, парикмахерские, больницы и фитнес-клубы.