Скворцова оценила смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e326cb9e-4a77-11eb-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Летальность от коронавирусной инфекции на территориях, за которые отвечает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), является одной из наиболее низких. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

ФМБА осуществляет контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а также населения ряда отдельных территорий.

Летальность от COVID-19 — одна из самых низких в мире и в стране — 0,8%, — рассказала Скворцова на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По её словам, этого удалось добиться в результате целого комплекса противоэпидемических мероприятий, основой которых стала максимально раннее и полное выявление инфицированных, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень смертности в России за январь — октябрь 2020 года стал максимальным за последние десять лет. На это указывают данные Росстата, в которых зафиксировано соотношение числа умерших на 10 тысяч живущих за аналогичные периоды 2011–2020 годов.