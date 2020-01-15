Глава Минздрава России Вероника Скворцова в беседе с NEWS.ru оценила предложенные президентом Владимиром Путиным меры по совершенствованию системы здравоохранения.
Меры, предложенные президентом, абсолютно реализуемые и абсолютно эффективные, — сказала министр.
Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости усиления контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах.
Он также потребовал от правительства исключить перебои с поставками жизненно важных лекарств.
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