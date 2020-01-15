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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил назначать руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров только после консультаций с Совфедом.

По его мнению, за главой государства должно оставаться прямое руководство вооружёнными силами и всей правоохранительной системой, однако необходимо сделать ещё один шаг для баланса между ветвями власти. В этой связи...