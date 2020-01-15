Вероника Скворцова Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава России Вероника Скворцова в беседе с NEWS.ru оценила предложенные президентом Владимиром Путиным меры по совершенствованию системы здравоохранения.

Меры, предложенные президентом, абсолютно реализуемые и абсолютно эффективные, — сказала министр.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости усиления контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах.

Он также потребовал от правительства исключить перебои с поставками жизненно важных лекарств.

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