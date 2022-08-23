Скульптор из Подмосковья предложил создать памятник погибшей Дарье Дугиной Скульптор Рожников предложил увековечить смелость Дарьи Дугиной и поставить ей памятник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знаменитый люберецкий скульптор Александр Рожников предложил увековечить память российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, взорванной в машине ее отца Александра Дугина 20 августа на Можайском шоссе. Девушка возвращалась домой с фестиваля «Традиция», когда в машине сработало взрывное устройство. Скульптор хотел бы отразить смелость Дугиной в памятнике, пишет «Подмосковье сегодня».

При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям, — рассказал Александр Рожников.

Церемония прощания с убитой Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре Останкино. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с журналистами назвал убийство Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения. По словам министра, для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства не должно быть никакой пощады.