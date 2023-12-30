СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщила пресс-служба ведомства. В Белгород по поручению главы СКР Александра Бастрыкина направлены специалисты центрального аппарата.

Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества), — говорится в сообщении.

Председатель СК поручил установить всех лиц, которые виновны в преступлениях в отношении мирных граждан. В частности, речь идет о тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры российского города.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой Украины на Белгород. По словам постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва также потребовала присутствия там представителя Чехии, чтобы он объяснился за поставки ВСУ боеприпасов, «от которых погибают мирные жители».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду стоит Великобритания. По ее словам, ответственность за теракт лежит на странах Евросоюза, которые занимаются поставками оружия на Украину.