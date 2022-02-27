СКР возбудил дело после обстрела территории РФ украинскими военными

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь правоохранителей и умышленном уничтожении военного имущества после обстрела Кубани украинскими военными. В результате стрельбы с территории Украины трое российских военных получили ранения, а также были уничтожены три передвижные радиолокационные станции, сообщается на сайте СКР.

26 февраля 2022 года военнослужащие ВС Украины, находясь на украинской территории, произвели обстрел воинской части, расположенной вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, тем самым совершив посягательство на жизнь военнослужащих Вооружённых сил РФ, а также уничтожили две передвижные радиолокационные станции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следователи ГСУ СК России возбудили уголовные дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 346 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Ростовской области была зафиксирована стрельба с украинской стороны. По данным ФСБ РФ, на территорию региона упали три мины калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших не было.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.