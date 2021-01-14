СКР возбудил дело из-за осквернения могил советских солдат на Украине

https://static.news.ru/photo/2793e680-5749-11eb-89e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) в связи с осквернением могил бойцов Красной армии на Украине.

Инцидент произошёл 12 января в Херсоне. Неизвестные вандалы разбили и повалили на землю 17 каменных плит, которые были установлены на братских могилах советских воинов, погибших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом. СК России и впредь будет принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом, — говорится на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сербии задержали двух молодых людей, которые осквернили памятник «Вечный огонь» советским и югославским воинам-освободителям в Белграде в конце декабря. Они также подозреваются в повреждении памятников в парке Калемегдан.