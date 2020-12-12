СКР предъявил обвинения судьям из Литвы за приговор россиянам

СКР заочно предъявил обвинения трём литовским судьям, вынесшим заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан России в связи с событиями в Вильнюсе в январе 1991 года.
Речь идёт о судебной коллегии Вильнюсского окружного суда Литовской Республики в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Приговор россиянам, в числе которых задержанные в Литве Юрий Мель и Геннадий Иванов, они вынесли в марте 2019 года. Судьи признали российских граждан виновными в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе беспорядков в Вильнюсе, когда погибли 13 человек и пострадали ещё свыше 700.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко
Она добавила, что обвинения судьям предъявлены по ч. 2 ст. 305 УК РФ. Следствием приняты меры к организации их международного розыска.
Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления о вмешательстве РФ во внутренние дела Литвы в 1991 году. Она подчеркнула, что на момент обсуждаемых событий всё происходившее в Вильнюсе являлось внутренним делом СССР. Захарова отметила, что преследование россиян шло вразрез с нормами международного права, так как вменяемые им преступления отсутствовали в законах как Литвы, так и Советского Союза.