СКР предъявил обвинения судьям из Литвы за приговор россиянам

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СКР заочно предъявил обвинения трём литовским судьям, вынесшим заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан России в связи с событиями в Вильнюсе в январе 1991 года.

Речь идёт о судебной коллегии Вильнюсского окружного суда Литовской Республики в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Приговор россиянам, в числе которых задержанные в Литве Юрий Мель и Геннадий Иванов, они вынесли в марте 2019 года. Судьи признали российских граждан виновными в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе беспорядков в Вильнюсе, когда погибли 13 человек и пострадали ещё свыше 700.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила , что судьям в момент вынесения приговора было достоверно известно, что упомянутые события в литовской столице происходили в то время, когда республика ещё входила в состав СССР. Военнослужащие Советской Армии во время январских событий 1991 года выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка.

Она добавила, что обвинения судьям предъявлены по ч. 2 ст. 305 УК РФ. Следствием приняты меры к организации их международного розыска.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления о вмешательстве РФ во внутренние дела Литвы в 1991 году. Она подчеркнула, что на момент обсуждаемых событий всё происходившее в Вильнюсе являлось внутренним делом СССР. Захарова отметила, что преследование россиян шло вразрез с нормами международного права, так как вменяемые им преступления отсутствовали в законах как Литвы, так и Советского Союза.