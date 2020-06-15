Скорость распространения коронавируса в России пошла на спад

https://static.news.ru/photo/b09d2f54-afab-11ea-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет не более единицы во всех регионах России с наибольшим числом подтверждённых случаев заражения. Таковых в стране сейчас десять.

В целом по России показатель опустился с 1 до 0,98, сообщает ТАСС, основываясь на данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Так, по подсчётам агентства, в Москве и Московской области коэффициент остался на уровне 0,97, а в Санкт-Петербурге по-прежнему находится на отметке 0,83. Самым низким он оказался в Нижегородской области — 0,76, а самым высоким остаётся в Калужской — ровно 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен или меньше 1, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

По данным на 16 июня, в России официально зарегистрировано около 545,5 тысячи случаев заражения. Наша страна занимает третью строчку по количеству заболевших в мире. При этом смертность остаётся одной из наиболее низких: скончались почти 7,3 тысячи пациентов, в то время как более 294,3 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже более 8 млн случаев инфицирования, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн исцелились. Как писал NEWS.ru, лидируют по количеству заболевших США, там число инфицированных превышает 2,1 млн человек. Второе место занимает Бразилия, где положительным тест на коронавирус оказался у 888,2 тысячи человек.