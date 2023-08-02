Скорость, пьянка, езда вдвоем: электросамокатчиков в РФ ждут новые штрафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут ввести штрафы за превышение скорости на электросамокате и вождение других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии алкогольного опьянения. С такой инициативой выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. А что в России уже запрещено делать электросамокатчикам?

По словам Шейкина, в настоящее время ведется работа с Минтрансом РФ по разработке законопроекта, который предусматривает изменения в КоАП по проблеме с электросамокатами.

«В рамках законопроекта будут определены новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ и велосипедов», — объяснил сенатор Шейкин в беседе с РИА Новости.

За что в России пользователи электросамокатов могут получить штраф

В России с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД. Так, максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч, за ее превышение грозит административный штраф в размере 800 рублей.

Артем Шейкин предлагает увеличить штрафы за нарушение скоростного режима при передвижении на СИМ. За превышение установленной скорости на 5–10 км/ч — 800 рублей, на 10–15 км/ч — 3000 рублей, на 15–20 км/ч — 4000 рублей, на более 20 км/ч — 5000 рублей.

В тексте нового законопроекта предусматривается штраф в размере 10 тысяч рублей за вождение СИМ в состоянии алкогольного опьянения. Если человек отказывается пройти медицинское освидетельствование, это правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Также административный штраф в размере 2000 рублей будет грозить тем, кто передвигается на электросамокате вдвоем.

За движение на СИМ по проезжей части дороги в нарушении ПДД предполагается штраф в размере 2000 рублей.

Что в ГИБДД говорят о ДТП с участием электросамокатов

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что число ДТП с участием СИМ в 2023 году выросло почти на 60%. При этом он отметил, что после внесения изменений в Правила дорожного движения в 2023 году можно будет более предметно говорить о статистке аварий с участием электросамокатов и велосипедов.

Черников также пояснил, что о введении прав для вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности говорить рано, так как в мировой практике подобного не было никогда.

Глава ГИБДД допустил, что электросамокаты с более высокими динамическими характеристиками могут быть отнесены к категории мопедов или мотоциклов.

Почему электросамокаты беспокоят российские власти

По информации начальника ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрия Митрошина, количество ДТП с электросамокатами в России серьезно возросло. В 2022 году в стране было зарегистрировано 941 авария с участием СИМ. В них погибли 19 человек, и еще 976 человек были ранены.

Большее количество ДТП происходит в населенных пунктах, так как это в основном городской способ передвижения. Чаще всего пользователи СИМ попадают в аварии на выездах с прилегающих территорий, перекрестках и пешеходных переходах.

По статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД, количество ДТП в городах России будет расти, потому что сервисы почасовой аренды СИМ очень быстро развиваются в стране. При этом не везде есть необходимая инфраструктура для безопасного передвижения на СИМ.

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