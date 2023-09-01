«Скорее всего, осудят»: Стрелков рассказал о своем политическом будущем Находящийся в СИЗО бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ответил на вопросы NEWS.ru в письме

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся под арестом в СИЗО-2 и заявивший о намерении участвовать в выборах президента России, ответил на вопросы NEWS.ru. В письме, которое имеется в распоряжении редакции, Стрелков рассказал о деталях ареста, пребывания в СИЗО, об отношении к обвинению в публичных призывах к экстремизму, ожидании приговора и своих планах на будущее.

Об аресте

— Мой арест был предсказуем, но, как это нередко бывает, произошёл он для меня несколько неожиданно. Я не ожидал, что буду арестован по тому обвинению, которое мне предъявлено. Кроме того, я никак не ожидал, что буду арестован менее чем через месяц после того, как власти России амнистировали руководителей и участников военного мятежа, предпринятого Е. Пригожиным и ЧВК «Вагнер».

Я считаю, что мой арест имеет исключительно политическую подоплеку.

О соблюдении норм закона

— При моем задержании и аресте сотрудниками ФСБ России все необходимые нормы законодательства были соблюдены. Не считая абсурдности самого обвинения, все нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ соблюдены досконально.

Об условиях содержания в СИЗО

— Меня содержат в нормальных бытовых условиях, в отдельной камере. Сокамерников у меня пока нет. В настоящее время я получил и читаю несколько книг из библиотеки СИЗО-2. В данный момент у меня на столе том «Всемирной истории» «Начало возрождения» (Москва — Минск. 2002). В планах — последовательно получить и прочитать около 40 различных книг по различной тематике (в основном — исторического содержания, немного классики, военно-мемуарной и этнографической литературы). В СИЗО довольно богатая библиотека.

В СИЗО у меня есть практически всё необходимое. Жалоб у меня нет никаких, мои права соблюдаются аккуратно, отношение персонала — вполне корректное, ровное.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Игорь Стрелков

О связи с внешним миром

— До настоящего времени свиданий ни с кем у меня не было, дважды встречался с адвокатом Королёвой. Звонков мне не положено (это норма для следственного изолятора). Письма пишу и получаю. Ограничений в корреспонденции пока не выявил (я нахожусь в заключении на данный момент только 11 суток).

О здоровье

— Всю необходимую медицинскую помощь я получаю аккуратно, наблюдение за моим здоровьем ведет вполне (на мой взгляд) профессиональный специалист. Вчера был у него на контрольном приеме. Все необходимые анализы сданы. Состояние здоровья — удовлетворительное.

О приговоре и планах на будущее

— Вероятнее всего, дело завершится моим осуждением. Прогнозирую (в числе прочих судебных санкций) в том числе запрет на участие в легальной политической деятельности на достаточно длительные сроки. А поскольку нелегальной политической борьбой в нынешних условиях заниматься нельзя (это как раз и будет настоящим, а не «высосанным из пальца» государственным преступлением), то мое участие в политической деятельности в общем формате будет исключено.

Заниматься же патриотической (в том числе публицистической) общественной деятельностью я непременно продолжу, как только окажусь на свободе (а это может случиться и очень нескоро).

О смуте и сравнениях с революционерами

— Как военнослужащий запаса, патриот России и историк по образованию я крайне негативно воспринимаю любые сравнения себя с так называемыми декабристами (людьми, изменившими Долгу и Присяге, едва не ввергшими Россию в смуту и гражданскую войну, погубившими жизни тысяч доверенных им солдат). Еще хуже мое личное отношение к «революционерам» конца XIX — начала XX века, которым их «революция» удалась со всеми ее кровавыми и трагическими последствиями для России и всего Мiра.

Меня подобные «образцы» поведения совершенно не вдохновляют. Я не являюсь сторонником смут и мятежей. Хотя, конечно, не могу исключить их возможности в России (мятеж «Вагнера» — тому свежий и наглядный пример). Но моя позиция озвучена неоднократно и публично! Если России и предстоит новая смута — содействовать ее наступлению я не намерен. Если Бог даст — буду участвовать в ее преодолении. Надеюсь, впрочем, что еще есть шансы ее избежать.

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