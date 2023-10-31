Скончался вице-президент Русского географического общества Бакланов

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На 78-м году жизни скончался академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов, сообщила пресс-служба Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН. Бакланов являлся почетным профессором Института географии и агроэкологии Китайской академии наук и заведовал кафедрой географии ДВФУ. Он был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалью «За трудовое отличие».

Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов, советский и российский экономико-географ. Петр Яковлевич был удивительным человеком, светлая память о котором навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и друзей. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра Яковлевича Бакланова,— говорится в сообщении.

24 октября в Новосибирске на 90-м году жизни скончался академик РАН, специалист в области геологии нефти и газа Алексей Конторович. Он участвовал в открытии и разведке нефтегазовых месторождений в Западной и Восточной Сибири, а также в Якутии. Конторович внес значительный вклад в разработку теории образования нефти, теории и методов количественного прогноза нефтегазоносности и поисковых и разведочных работ на нефть и газ.

21 июня стало известно, что ученый Григорий Клинишов покончил с собой в Москве в возрасте 92 лет. Тело инженера-физика обнаружили родственники в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. Рядом с телом ученого была обнаружена предсмертная записка, в которой он попрощался с родными. Во времена СССР Клинишов участвовал в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.