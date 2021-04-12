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Скончался Герой Советского Союза Жуков

13:16, 12 апреля 2021
Иван Жуков Иван Жуков Фото: vladimir-city.ru

Герой Советского Союза, лётчик-испытатель полковник Иван Жуков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает владимирское региональное отделение организации «Волонтёры Победы» в социальных сетях.

Светлая память Герою, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Жуков ушёл из жизни 10 апреля. Он родился 31 декабря 1934 года во Владимире. В 1953 году его призвали в Советскую армию. С 1967 года Жуков служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка.

Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 95 лет умер журналист, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны Лев Игнатьевич Корзун.

Корзун занимал должность заместителя главного редактора журнала «Военная мысль», позже работал в «Военно-историческом журнале». Ветеран занимался наукой, был автором более чем 120 работ. Написал множество рассказов и очерков, а также две документальные повести.

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