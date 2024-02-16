Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки осужденный оппозиционер почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание.
Врачи пытались реанимировать Навального, но он скончался, не приходя в сознание, пишет Telegram-канал «112». Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает RT со ссылкой на заключения судмедэкспертов.
Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева предположила в разговоре с NEWS.ru, что здоровье Навального подорвало слишком частое, по ее словам, пребывание осужденного в ШИЗО. Правозащитница призвала провести тщательное расследование смерти Навального.
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год
Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год
Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите