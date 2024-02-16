Скончался Алексей Навальный: от участника русских маршей до смерти в тюрьме

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Оппозиционный политик Алексей Навальный

Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки осужденный оппозиционер почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание.

Врачи пытались реанимировать Навального, но он скончался, не приходя в сознание, пишет Telegram-канал «112». Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает RT со ссылкой на заключения судмедэкспертов.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева предположила в разговоре с NEWS.ru, что здоровье Навального подорвало слишком частое, по ее словам, пребывание осужденного в ШИЗО. Правозащитница призвала провести тщательное расследование смерти Навального.

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