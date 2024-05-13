Скончался актер и каскадер Владимир Жариков Союз кинематографистов: на 86-м году жизни умер актер Владимир Жариков

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На 86-м году жизни скончался актер и каскадер Владимир Жариков, сообщили в Союзе кинематографистов России. Отмечается, что артиста не стало 10 мая.

10 мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов РФ Владимир Юрьевич Жариков, — говорится в сообщении.

Жариков родился 6 ноября 1938 года в Смоленске. В 1969-м окончил Одесский государственный университет. Прошел службу в спецназе, принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме. Снялся в более чем 80 картинах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

Накануне стало известно о смерти заслуженной артистки Амурской области Марины Щекиной. Ей стало плохо 21 апреля во время спектакля «Ханума», где она играла главную роль. Актрису госпитализировали. Позднее она выходила на связь с поклонниками, обещая вернуться на сцену после выздоровления.

Также 12 мая сообщалось о смерти польского актера, музыканта и певца украинского происхождения Александра Андриевского. Его смерть стала четвертой потерей для национальной музыкальной сцены в мае. Ранее скончались Яцек Зелиньский, Ян Врублевский и Мариан Хилла.