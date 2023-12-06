Сколько стоят оскорбленные чувства женщины: теперь мы знаем цифру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не успел Владимир Путин предложить ввести налог на глупость на радость нашему Минфину, уже предвкушающему большие поступления, как появились и достойные претенденты на то, чтобы пополнить казну своим рублем. Вот вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков предложил законопроект о защите чувств женщин. Нюансы такого прорыва пока неясны. Известно только, что оскорбителей предлагается штрафовать аж на 100 тысяч рублей.

Женщина — тоже человек

Понятно, откуда растут идейные ноги такого предложения. Что-то в последнее время вокруг российских женщин стала сгущаться атмосфера. То сенатор, к слову, сама женщина, предложит нашим девушкам меньше думать о карьере и получении высшего образования, но прежде всего озаботиться созданием прочной семьи и рождением детей. То вдруг в стране появилась целая армию противников абортов, готовых за дам решать — рожать им или нет. А для того чтобы они принимали нужное в демографическом смысле решение, предлагалось запретить аборты в частных клиниках. А в государственных — допускать только по медицинским показаниям.

Не в первый раз первым лицам государства приходится вмешиваться, чтобы слегка успокоить ретивых и чересчур инициативных. Помните, как предлагали довести рабочую неделю до 60 часов или ликвидировать студенческие стипендии? Тогда уж самому президенту приходилось успокаивать общественное мнение. Нечто подобное случилось с развернувшейся кампанией противников абортов, предполагающих увеличивать население чисто механистически. Валентина Матвиенко сказала свое веское слово.

А за косой взгляд

Вообще понятно, что инициатива депутата Даванкова, недавно призывавшего отменить НДС на мандарины, развивает нашу новую законодательную традицию защиты целых социальных слоев, страт, классов от всего обидного и оскорбительного.

Есть закон о защите чувств верующих (хотя непонятно, как защищать чувства и принципы атеистов). Можно получить штраф за «возбуждение ненависти и вражды» к отдельной социальной группе. Например, к нашему славному чиновничеству. Кстати, в этом же законе предусмотрено наказание и за возбуждение вражды по признаку пола.

Но, видимо, в среде «Новых людей» сочли такое наказание недостаточным. И решили взять женщин под партийную защиту.

По существу закона

А если серьезно, то понятно, что новой партии надо постоянно обращать на себя внимание, создавать вокруг своей деятельности бурные обсуждения. Иногда на грани здравого смысла. Действительно, надо ли составлять официальный перечень злодейств, способных затронуть чувства всех женщин? Или речь пойдет об отдельных группах прекрасного пола? Тогда насколько они должны быть многочисленными? Или задеть чувства женщин можно будет только по определенным проблемам? А может ли некая женщина задеть чувства своих многочисленных сестер?

Подождем, действительно ли партия готова представить свой проработанный проект закона, или она просто хоть на время, но желает попасть в раскрученный тренд женских проблем. А то ведь сказал Людовик ХIV, что ему легче было примирить всю Европу, чем нескольких женщин.

Ну и, конечно, мы ждем закон об оскорблении чувств мужчин. А то нечестно будет...

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