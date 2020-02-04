Больше всего денег от минимального размера оплаты труда (МРОТ) после аренды комнаты останется в Пензенской области (8 130 рублей), Мордовии (7 630 рублей) и Тульской области (7 600 рублей). Чуть меньше в Алтайском крае: с МРОТ в 13 000 рублей за комнату придётся заплатить 5 500 рублей. Об этом сообщает портал недвижимости Domofond.ru, который специально для NEWS.ru составил соответствующий рейтинг субъектов.

Его аутсайдером стал Ямало-Ненецкий Автономный округ, где для месячной аренды комнаты к 12 тысяч 130 рублей минимального размера оплаты труда придётся добавить ещё 2 870 рублей. Несколько лучше ситуация в Камчатском крае, где для аренды комнаты нужно добавить к МРОТ 870 рублей. В Магаданской области ставка МРОТ на январь 2020 года составляет 12 000 рублей. В этом регионе после оплаты месяца найма на руках останется 130 рублей.

Согласно представленной статистике, средняя стоимость аренды комнаты в России на 1 января 2020 года составила 8 000 рублей. После оплаты месяца аренды по этой ставке от МРОТ останется 4 130 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) представляет собой установленный законом минимум оплаты труда в месяц. С 1 января 2020 года МРОТ в России был повышен с 11 280 рублей до 12 130 рублей. В соответствии с Трудовым кодексом в том или ином субъекте региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной заработной платы, не распространяющийся на финансируемые из федерального бюджета организации. Однако минимальная зарплата не может быть ниже МРОТ.

Стоит отметить, что в состав МРОТ или минимальной зарплаты в субъекте РФ не включены районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали увеличение стоимости аренды жилья в России в 2020 году от 5% до 20% в зависимости от региона.