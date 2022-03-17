«Сколько можно ждать»: в МИД призвали наладить работу российских соцсетей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необходимо как можно скорее наладить работу отечественных соцсетей, передаёт РИА Новости. Дипломат считает, что «нужно наращивать свои» интересные и мультифункциональные платформы, которые будут функционировать с соблюдением российских законов.

Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы наконец заработали отечественные социальные сети? Мы просим как люди, которые много лет занимаются информационной средой, мы просим и объясняем, — заявила Захарова во время выступления на парламентских слушаниях комитета Госдумы на тему «О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков».

Ранее интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что в России нет серверов для создания аналогов Instagram. Так он оценил возможность создать отечественную социальную сеть «Россграм» взамен заблокированного в России американского ресурса.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что «Россграм» — это «абсолютный, стопроцентный фейк». Эксперт отметил, что один из создателей «Россграма» — маркетолог, а другой — пиарщик, и их обоих «в глаза никто не видел».