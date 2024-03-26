22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Оперативные службы продолжают разбор завалов, а следователи опрашивают свидетелей. Сколько человек погибло при трагедии в «Крокус Сити Холле», что известно о виновниках?
Сколько человек погибло при теракте в «Крокусе»
По официальным данным, представленным главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, жертвами теракта стали 139 человек. Telegram-канале Baza сообщает, что под завалами могут находиться останки нескольких десятков человек.
«По данным „Базы“, фрагменты останков уже практически не находят — максимум зубы. По информации специалистов, из-за высокой температуры в эпицентре пожара часть останков могла не сохраниться вовсе», — говорится в сообщении канала.
На данный момент точное количество людей, оставшихся под завалами, неизвестно.
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official
Что известно о пострадавших при теракте в «Крокусе»
Telegram-канал «112» сообщил, что число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек. По данным Бастрыкина, пострадали 182 человека.
Минздрав Подмосковья 26 марта обновил список пострадавших в «Крокус Сити Холле». В перечне 121 фамилия.
По последним данным, в больницах остаются 92 человека, в том числе пять детей. Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пациентов, в том числе одного ребенка. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Состояние 22 пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое, 43 — средней степени тяжести, еще 27 планируют выписать в ближайшие дни.
Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, 63 пациента, в том числе ребенок, выписаны под наблюдение врачей. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.
Что известно о террористах из «Крокуса»
Басманный суд на два месяца арестовал четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Речь идет о Мухаммадсобире Файзове, Шамсидине Фаридуни (его считают главарем группы, совершившей теракт), Далерджоне Мирзоеве и Саидакрами Рачабализоде.
Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. Им грозит пожизненное заключение.
Сейчас под стражей находятся пятый, шестой и седьмой фигуранты дела — Исроил Исломов, его сыновья Аминчон и Диловар. Диловар Исломов являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» и скрылись с места преступления после совершения теракта.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Уроженец Киргизии Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру, будет находиться под стражей до 22 мая.
Брат Касимова рассказал, что не знал о причастности родственника к теракту. Он услышал о задержании от журналистов.
«Я узнал, что его задержали, только что, но не слышал, что он был связан с терактом в „Крокусе“. Я даже не владею информацией, где он находится сейчас. Я думал, что это какая-то ошибка, я в полном шоке», — заявил Daily Storm Яхеиддин Касимов.
У задержанного, по словам родственника, есть трое несовершеннолетних детей и жена. О том, что Касимов купил квартиру и сдавал ее террористам, никто из его семьи не знал.
«Он обычный парень, уроженец Киргизии. <...> Мне сообщили, что в его квартире проживали люди, которые в теракте участвовали. С ними я знаком не был, конечно. Мы узнали, что вторая квартира была приобретена в ипотеку. Об этом ни я, ни отец не слышали. Знали только про первую квартиру, где он жил с матерью, детьми, женой», — поделился брат подозреваемого в организации нападения на «Крокус».
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Рачабализода Саидакрами Муро
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Рачабализода Саидакрами Муро
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Что сейчас происходит в «Крокус Сити Холле»
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что расследование дела о теракте в «Крокусе» продолжается. Он отметил, что версии произошедшего будут высказаны, когда следствие посчитает необходимым.
«На этой стадии говорить [о связи Украины с терактом] невозможно. Когда следствие посчитает это целесообразным и возможным, естественно, информация будет предоставлена. <...> Cейчас мне нечего добавить к вышесказанному мной по этой теме», — сказал Песков.