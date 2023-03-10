Склонение к абортам в России предложили приравнять к убийству человека Депутат Госдумы Хамзаев: склонение к абортам следует приравнять к убийству человека

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Склонение женщин к абортам следует приравнять к убийству человека, предусмотрев соответствующую ответственность в Уголовном кодексе. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он также предложил направлять дополнительные выплаты больницам, в которых будет зафиксировано уменьшение числа прерываний беременности.

Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека, — заявил парламентарий.

По его словам, в первую очередь это должно касаться женщин, не имеющих показаний для аборта по состоянию здоровья. Также депутат призвал к более серьезной ответственности для частных клиник, проводящих процедуру «втемную».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что практика абортов в частных клиниках должна быть прозрачной для государства. Она отметила, что коммерческим медучреждениям выгодно проводить подобные операции, поэтому там зачастую не пытаются отговорить от прерывания беременности.

В свою очередь священник Федор Лукьянов также предложил ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к аборту в клиниках. По его мнению, за проведение нелегальных абортов нужно поднять штраф до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет.