https://static.news.ru/photo/71148e7e-b851-11e9-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Целый склад оружия обнаружил уроженец Дагестана на недавно купленном приусадебном участке в СНТ «Поречье» Одинцовского городского округа.

Хозяин участка решил разобрать старый гараж и нашёл там предметы, похожие на автомат АКСУ с шестью магазинами, более 100 патронов калибра 5,45 мм, пять гранат, шесть запалов и ручную светозвуковую гранату «Факел», сообщает « 360 ».

Найденное оружие он немедленно сдал в дежурную часть. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Сейчас полиция разыскивает владельцев оружия и выясняет, с какой целью хранился весь этот арсенал.

Ранее уроженца Пензенской области задержали в селе Павловская Слобода при попытке продать автомат Калашникова за 50 тысяч рублей, писал News.ru. Во время обыска на земельном участке мужчины обнаружили ещё один предмет, напоминающий автомат, пулемётную ленту, более 50 патронов и 250 г пороха.