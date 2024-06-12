Скандалы с ЕГЭ в 2024-м: за что раздевали и удаляли школьников с экзаменов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2024 году сдача ЕГЭ в ряде регионов России закончилась скандалами, в том числе раздеваниями школьников и незаконными отстранениями с экзаменов. Почему произошли эти ситуации, как отреагировали официальные лица?

Что за скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

В конце мая глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале скриншоты, где ученицы воронежской школы жалуются на раздевание перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ). По словам школьниц, организаторы даже не отвели девочек в туалет. Действия видели учителя как женского, так и мужского полов, утверждают выпускницы.

«Подобные досмотры абсолютно незаконны. Это в чистом виде унижение чести и достоинства личности, запрещенное законом. Педагогические работники в соответствии с законом об образовании обязаны уважать честь и достоинство учеников», — подчеркнула Мизулина.

Присланные главе ЛБИ личные сообщения свидетельствуют о происходящем на улице перед входом в учебное заведение. По словам учениц, одну девочку заставили поднять рубашку до нижнего белья.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Мизулина

В свою очередь в пресс-службе Министерства образования Воронежской области 10 июня заявили, что вышеупомянутый инцидент объясняется «естественным волнением». В ведомстве отметили, что только одна школьница «в инициативном порядке» подняла рубашку. При этом соответствующие указания со стороны организаторов экзамена отсутствовали.

«Участницы ЕГЭ, обратившиеся впоследствии в СМИ по поводу проблем с допуском в ППЭ (пункт проведения экзамена. — NEWS.ru) № 75, не назвали или не описали лиц, принуждавших их, например, снять белье. <...> [В итоге] все участники ЕГЭ, пришедшие на экзамен, были допущены в аудитории и заняли определенные им рабочие места», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что решение выпускниц снять бюстгальтеры также объясняется отсутствием предупреждающих педагогических мер. Если бы школьницы обратились к педагогам, то подобных неординарных действий удалось бы избежать, сказали в министерстве.

Ранее региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Доклад об обстоятельствах инцидента потребовал глава СК Александр Бастрыкин.

Что известно о раздевании школьниц перед ЕГЭ в Чувашии

В Чувашии школьников заставляли раздеваться и показывать нижнее белье, чтобы их допустили к ЕГЭ, рассказала NEWS.ru ученица из села Яльчики.

«Я учусь в этой школе и общаюсь с ребятами из выпускного класса. Они рассказали, что их охрана заставляла поднимать рубашки и показывать белье, чтобы их допустили к экзамену. Некоторые девочки перепугались и даже расплакались там из-за этого, у них прямо паническая атака началась», — пояснила девочка.

По ее словам, выпускников также сопровождали в туалет и требовали там не задерживаться. Как отметила собеседница издания, школьники пожаловались родителям на произошедшее, а те написали жалобу.

«Потом они рассказали обо всем родителям, и те написали жалобу. Директор школы тоже подтвердила, что это было», — заключила ученица.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Позднее Министерство образования Чувашии опровергло эти сведения. По данным пресс-службы ведомства, в Яльчикской школе была проведена проверка, однако по ее итогам информация не подтвердилась.

«Минобразования Чувашии сообщает о проведенной служебной проверке по ситуации в Яльчикской школе, связанной с „досмотром“ обучающихся перед сдачей ЕГЭ. Распространенная в сети Интернет и СМИ информация о раздевании выпускников не получила подтверждения», — указала пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что посмотрели записи с камер, а также опросили сотрудников, которые работали на пункте проведения экзамена в тот день. В министерстве добавили, что оставляют за собой право обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Как школьников незаконно удаляли с ЕГЭ

5 июня уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что школьницу в Москве удалили с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона. По словам омбудсмена, таким образом организаторы нарушили ее права, так как девочка сама вспомнила о гаджете и поспешила сдать его.

«Очевидно, что допущенная ошибка возникла из-за чрезмерного волнения. В итоге — удаление с экзамена. Девушке сказали, что находиться на ППЭ (пункт проведения экзамена. — NEWS.ru) она не может, тем самым лишив ее возможности подать апелляционную жалобу на порядок проведения экзамена. Усматриваю в этом нарушение прав ребенка», — написала Ярославская, отметив, что взяла ситуацию на личный контроль.

В этот же день департамент образования и науки Москвы отреагировал на сложившуюся ситуацию. В итоге выпускнице разрешили пересдать экзамен в резервный день.

«Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня», — сообщили в департаменте.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

11 июня депутат Госдумы РФ Яна Лантратова сообщила, что в Омске школьника незаконно отстранили от сдачи ЕГЭ из-за принесенного на экзамен калькулятора, который он добровольно сдал еще до начала тестирования.

«Утром получила обращение от выпускника, которому не разрешили сдать экзамен по математике, потому что он пришел на него с калькулятором. Парень прочитал, что это допустимо, но так как сомневался в этом, решил переспросить у организаторов, можно ли воспользоваться устройством», — рассказала парламентарий в беседе с «Известиями».

Она отметила, что донесла ситуацию до руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что калькулятор действительно был изъят еще до начала экзамена.

«Сейчас Анзор Ахмедович сообщил мне, что мальчик сможет пересдать экзамен. Позвонила ему, обрадовала!» — поделилась Лантратова.

Читайте также:

Скандал с ЕГЭ по русскому языку: чем недовольны учителя и выпускники?

Мошенники добрались до детей, сдающих ОГЭ и ЕГЭ

«Приходи через год»: не все школьники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля