Скандалы Киркорова, поэтесса Захарова, деньги на лайнеры: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народный артист РФ Филипп Киркоров привлек внимание публики рядом громких заявлений, представитель МИД России Мария Захарова представила рождественскую песню, зарезервированные в ФНБ средства на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей почти исчерпаны — таковы наиболее обсуждаемые новости в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Запрет батюшки и инцидент с охранником: что происходит вокруг Киркорова

«Царьград» сообщил, что Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», предположительно, столкнул охранника со сцены. По информации телеканала, мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как пишет «Царьград», на записи камеры наблюдения видно, что охранник стоял на краю сцены, обеспечивая безопасность певца. Когда Киркоров проходил мимо, мужчина упал со сцены, после чего артист, обернувшись, что-то крикнул. По данным канала, врачи диагностировали у сотрудника службы безопасности травму спины. Пострадавший написал заявление в полицию.

После инцидента звездный адвокат Сергей Жорин предположил в разговоре с NEWS.ru, что от уровня профессионализма юриста будет зависеть, какое наказание понесет артист за возможный толчок охранника. По словам Жорина, ранее он вел похожее дело Киркорова, в котором фигурировала режиссер Первого канала Марина Яблокова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«От профессионализма юриста, который займется данным вопросом, будет зависеть, какое наказание может грозить Филиппу Киркорову. Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. <...> Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — поделился мнением адвокат.

Позднее адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с NEWS.ru, что инцидент с охранником уже удалось разрешить. По его словам, сотрудник по неясным причинам не позволял артисту зайти в собственную гримерку. Юрист добавил, что сразу после инцидента к Киркорову приходил следователь, после чего было принято решение о закрытии дела.

«Это старая история. Уже был следователь, пообщались, и все стало на свои места. Просто из-за обсуждения вечеринки вспомнили про рабочего, который по непонятным причинам не пускал Киркорова в его же собственную гримерку. Думаю, дело уже закрыто, хотя я им не занимался. Филипп ходит на свободе, без наручников, ни судов, ни вызовов в органы нет. Но есть имя „Филипп Киркоров“, и всем неймется», — рассказал Добровинский.

Между тем телеведущая Ксения Собчак написала в Telegram-канале «Кровавая барыня», что директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По словам журналистки, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление артиста, сославшись на «звонок из администрации президента». При этом, по словам Собчак, Кехман сказал друзьям, что сделал это в порядке самоцензуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

«По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг. А потом сказал, что Киркоров отменяется, причина его отмены — «звонок из АП». А вот своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры, чтобы «абы чего не вышло», — пишет Собчак.

Выступление Киркорова было отменено вскоре после того, как он посетил вечеринку по случаю дня рождения телеведущей Анастасии Ивлеевой в столичном «Мутаборе». Все гости пришли на закрытое мероприятие в полупрозрачных нарядах, что возмутило сторонников традиционных ценностей.

Впоследствии король российской поп-сцены объяснил пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что он пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой из чувства долга перед ее организатором, передает StarHit. Первым разговор о вечеринке завел представитель Кремля. Он спросил у артиста: «Что вы там устроили?»

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот, знаешь, никогда ни о чем никого не просил. Она (Ивлеева. — NEWS.ru) меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки — и на выход», — отметил артист.

На фоне «голой» вечеринки Киркоров рассказал, что не хочет больше рисковать и изображать нечисть. Он сообщил в беседе с KP.RU, что зарекся играть нечистую силу после исполнения роли черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Певец считает, что та роль была проклятой, и он даже пошел в храм к батюшке, который запретил ему примерять на себя сценический образ зла.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Именно после исполнения этой роли в моей жизни начался не самый приятный личный период... Может быть, это совпадение, не знаю, но рисковать больше не хочу. Когда на меня посыпались все эти „розовые кофточки“, я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», — рассказал Киркоров.

В 2001 году на Первом канале вышел новогодний мюзикл по мотивам повести Николая Гоголя. Киркоров сыграл черта, который ходил по деревне и пытался уговорить сельчан продать ему душу.

В Марии Захаровой разглядели поэтессу

Накануне вечером, в день рождения Захаровой, в доме приемов на Спиридоновке прошла презентация песни «Рождество. В добрый час!», текст которой написала дипломат, а музыку — белорусский композитор Леонид Ширин. В МИД РФ подчеркнули, что совместный российско-белорусский проект направлен на сохранение и укрепление лучших традиций России, Белоруссии и всего христианского мира.

Песня «Рождество. В добрый час!» создает атмосферу волшебства, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, в канун праздника именно такие песни нужны людям.

«Это не первая песня Марии Захаровой, которую она презентовала. Однако композиция „Рождество. В добрый час!“ наверняка понравится всем слушателям, так как слова подобраны весьма удачно. Такие песни нужны людям в канун этого волшебного праздника. Белорусская певица тоже неплохо исполнила песню, ее голос хорошо подходит под данную композицию», — рассказал Рудченко.

Музыкальный критик отметил, что Захарова могла бы добиться успеха на музыкальном поприще. В качестве примера он привел поэта Александра Шаганова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Не знаю, могла бы Мария начать карьеру поэтессы, мне кажется, в таком случае нужно и позиционировать себя как поэта и постоянно демонстрировать свои работы. Но как автор песен она могла бы состояться. Творчеством никому не запрещено заниматься, поэтому, если представитель МИД решит попробовать себя в чем-то новом, не вижу в этом ничего плохого», — добавил Рудченко.

Захарова заявила, комментируя свою творческую работу, что ей хотелось внести свою лепту в преддверии новогодних праздников.

«Мне очень хотелось, учитывая, что я человек, родившийся зимой, как раз в этот момент предновогодний, рождественский и так далее, мне очень хотелось какую-то свою лепту внести», — подчеркнула она.

Дипломат отметила в ходе беседы с MK.RU, что занимается творчеством, как правило, в самолете. По ее словам, в этом месте ничто не отвлекает — ни интернет, ни телефон.

«Я долго раздумывала, с кем эту песню записать. <...> Все получилось с легкой руки генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Федоровича Мезенцева, удивительно энергичного, талантливого и небезразличного человека. <...> Я показала ему текст этой песни, добавив, что „мы — два православных народа, вместе проходим немало трудностей, вдруг кто-то откликнется“. Он эту идею предложил в Белоруссии. Тут же нашлись люди, которые с удовольствием приняли участие в создании этой песни. Я счастлива, что первое исполнение было таким фантастическим голосом белорусской певицы Ксении Галецкой. А дальше каждый будет петь эту песню сам, как он ее чувствует», — сказала Захарова.

Бюджет ФНБ на выкуп самолетов заканчивается

В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые были выделены авиаперевозчикам на приобретение самолетов у иностранных лизингодателей, пишет «Коммерсант». К настоящему моменту было куплено порядка 150 воздушных судов, 86 из которых принадлежат «Аэрофлоту», остальные — «Уральским авиалиниям», авиакомпании S7 и чартерной компании iFly.

«В бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников. Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов», — говорится в сообщении.

По данным газеты, деньги были выделены авиаперевозчикам из бюджета ФНБ для страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались на территории России после введения западных санкций в феврале 2022 года. Средства были переданы в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет. Авторы материала указали, что новым собственником самолетов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс». Средства переводила ее материнская НСК.

Вместе с тем глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил РИА Новости, что в грядущем году в стране планируется производство пассажирских ближнемагистральных самолетов SJ-100 и срeднемагистральных МС-21. Последний, уточнил министр, до конца 2024 года должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике.

«Тeмпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы дoлжны произвести порядка 20 SJ-100 и 6 МC-21», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, РИА Новости выяснило, что производственные мощности России позволяют выпускать примерно 100 самолетов в год. Речь идет о лайнерах разной модификации, не только гражданских, но и военных.

«В дальнейшем при осуществлении программы импортозамещения будет развиваться производственная база и расти объемы выпуска авиатехники от года к году», — пишет агентство со ссылкой на материалы Государственной транспортной лизинговой компании.

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