Скандал у Соловьева, жара в Москве, арест Шамарина: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/МО РФ

На ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» разразился скандал между ведущим и деканом Высшей школы телевидения МГУ Виталием Третьяковым, мэра Москвы Сергея Собянина предупредили о погодной аномалии, пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покинула должность, замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина арестовали — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что не поделили Соловьев и Третьяков?

Журналист Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова в результате громкой дискуссии. Телеведущий возмутился тем, что приглашенный эксперт обвинил его во лжи. Он заявил, что никому не позволит разбрасываться такими словами в свой адрес, и попросил гостя забыть о его существовании.

Соловьев в ходе дискуссии отметил, что Третьяков «раздает оценки» всем своим оппонентам. Политологу такие слова в его адрес не понравились, и он сказал телеведущему: «Не надо лгать».

«Виталий Товиевич, я боюсь, нам с вами придется расстаться. Если вы имеете наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Товиевич, при всем моем уважении к вам я никому не позволю обвинять меня во лжи», — ответил Соловьев.

В завершение спора Соловьев пригрозил Третьякову судом. Тот, уходя, предупредил, что не нужно пугать его связями.

Позднее Виталий Третьяков заявил в разговоре с NEWS.ru, что больше никогда не пойдет на «Вечер с Владимиром Соловьевым» после скандала, разгоревшегося в эфире «России 1». Как отметил Третьяков, телеведущий Соловьев обвинил его в том, чего он никогда не делал.

«Я там все сказал. У меня простая точка зрения: Соловьев обвинял меня в том, чего я никогда не делал. Соответственно, я произнес слова о лжи и неправде. Ему это не понравилось. Естественно, к Соловьеву больше я никогда не пойду», — пояснил декан.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Виталий Третьяков

На Москву надвигается катастрофа 40-градусной жары

В ближайшем будущем 40-градусные летние температуры в Москве станут реальностью, что приведет к росту смертности, снижению производительности труда, гибели деревьев и птиц. Этот прогноз содержится в обращении представителей партии «Зеленые» (есть в распоряжении NEWS.ru) к столичному градоначальнику Сергею Собянину.

В экологической партии «Зеленые» заявили, что волны жары превращают крупные города в «тепловые ловушки». Из-за больших территорий, покрытых асфальтом и бетоном, температура в мегаполисах на два-три градуса выше, чем в небольших населенных пунктах.

Волны жары наиболее опасны для людей с сердечными заболеваниями, пожилых граждан, беременных женщин, детей, бездомных и лиц с психическими патологиями, говорится в обращении к мэру. В развитых странах, по оценкам ученых, риск смертности от жары у детей в 50–100 раз выше, чем у взрослых, утверждают «Зеленые».

«Если температура воздуха в Москве будет держаться на отметке выше 30 градусов, упадет производительность труда. Если столбик термометра превысит отметку 33 градуса, производительность работников снизится на 50%, если температура будет выше 38 градусов, то на 70%. Сложнее всего придется тем, кто работает на открытом воздухе или на производствах, где есть источники тепла, например в ресторанах», — высказал мнение член федерального совета «Зеленых» Игорь Алабужин.

По его словам, из-за всплесков жары погибнет большое количество птиц. В городских водоемах исчезнет рыба, под угрозой окажутся до 25% деревьев.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В письме также перечисляются предложения, которые позволят минимизировать негативное влияние «волн жары». По мнению представителей «Зеленых», наиболее экономичные способы борьбы с последствиями повышения температуры — создание «зеркал воды» и высадка деревьев.

Более дорогие методы — применение стройматериалов с высокими отражающими свойствами, создание «зеленых» эксплуатируемых кровель. Среди рекомендаций — отказ от асфальтового покрытия везде, где это возможно, а также грамотная планировка новых районов с учетом хорошего проветривания, которое поможет «эвакуировать» тепло в ночные часы.

«Зеленые» также призывают «усовершенствовать канализацию, поскольку каждый градус на 7% повышает содержание водяного пара в воздухе, а это приводит к ливням».

«В настоящее время есть резерв времени и средств, необходимых для реализации полноценного комплекса адаптационных мер, который позволит снизить температуру в Москве во время „волн жары“ на три-четыре градуса», — говорится в обращении к московскому мэру.

С этими выводами согласен синоптик, климатолог и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. В разговоре с NEWS.ru он призвал бороться с климатическими изменениями «и на локальном, и на глобальном уровне».

«На локальном уровне нужно уменьшать площади асфальтовых покрытий, увеличивать количество зеленых насаждений, кровли покрывать не рубероидом, а зеленой травой и т. д. Что касается глобального уровня, то все мероприятия прописаны в Парижском соглашении, направленном на сокращение выбросов парниковых газов», — подчеркнул синоптик.

Член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян заявил NEWS.ru, что в Москве «рано или поздно установится погода, когда вышеупомянутые 40 градусов тепла станут почти нормой». Но, по его словам, это может случиться «где-нибудь в 2060 году, может быть, и в 2090-м».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пресс-секретарь министра обороны России сложила полномочия

Россияна Марковская в соцсетях рассказала, что покидает пост в связи с переходом на другую должность. При этом о новой работе она не рассказала.

«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская в микроблоге.

По данным Telegram-канала BRIEF, на данный момент бывший министр обороны Сергей Шойгу согласовывает переход Марковской в Совбез РФ. Подтверждения этой информации нет.

Известно, что Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. «Обороняша», как девушку прозвали в соцсетях по аналогии с Натальей Поклонской, в 2013 году окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.

Затем она работала на местном ГТРК, а после в Москве на телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ, с 2016 по 2017 год — корреспондентом МИЦ «Известия». В 2017 году, в 26-летнем возрасте, ее назначили пресс-секретарем Сергея Шойгу.

«Марковская стала пресс-секретарем Сергея Шойгу в 2017 году, когда ей было 26 лет. До этого она работала корреспондентом и ведущей на ВГТРК, а также на канале „Звезда“. Там она и познакомилась с министром обороны Сергеем Шойгу, после чего ее пригласили на работу в министерство», — уточнил Telegram-канал Baza.

Марковская — государственный советник Российской Федерации второго класса. В Сети неоднократно появлялись слухи, что ей в 25 лет якобы присвоили звание генерал-майора. За время работы пресс-секретарем главы оборонного ведомства она неоднократно опровергала это.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Елена Марковская

Аресты в Минобороны продолжаются: за что «взяли» генерала Шамарина?

Заместитель начальника Генерального штаба Валерия Герасимова генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан в связи с делом о возможных махинациях, написал «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, у высокопоставленного военного прошли обыски.

Уточняется, что Шамарин также занимает должность начальника Главного управления связи ВС России. Согласно информации издания, он уже побывал на допросе, само дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

NEWS.ru в суде рассказали, что Шамарин арестован на два месяца. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

«22 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru допустил, что расследование по делу Вадима Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. По его мнению, там может быть «не все так чисто».

«Расследование [проводится] не потому, что он за связь отвечал, а потому, что он отвечал за заказы спецсредств, которые обеспечивают связь. И, наверное, не все там чисто. Наверное, я так думаю», — сказал Соболев.

При этом он добавил, что и сама связь в российской армии «не очень хорошая, особенно в начале СВО». Сейчас, уточнил он, ее качество улучшается. При этом он напомнил, что Советский Союз по автоматизированным средствам управления войсками опережал все страны мира, в том числе и США, на 20 лет.

Фото: МО РФ Вадим Шамарин

Следствие считает, что генерал получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, генерал брал взятки с апреля 2016 года.

«По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО „Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей», — заявила Петренко, уточнив, что Высоков и Гришина также находятся под стражей.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что Шамарину грозит лишение генеральского звания и государственных наград. Эксперт отметил, что суд может применить лишение звания в качестве дополнительного наказания при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Согласно статье 48 УК РФ, при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления суд может применить к виновному в качестве дополнительного наказания лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград», — пояснил Русяев.

Юрист напомнил, что, согласно указу президента России от 2010 года, награжденный может быть лишен госнаград только вступившим в законную силу приговором суда. Как отметил эксперт, тяжкое коррупционное преступление является основанием для такого решения.

Русяев также рассказал, что смягчить участь Шамарина могут его заслуги перед государством и вероятное принуждение при совершении преступления. Эксперт уточнил, что напрямую государственные награды не могут повлиять на участь арестованного, но их наличие будет рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами.

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