Скандал на турнире «Русский вызов»: каких фигуристов «вырезал» Первый канал

Продюсер Яна Рудковская заявила, что из эфира Первого канала вырезали номера некоторых фигуристов, участвовавших в турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Почему это произошло, каких спортсменов не увидели телезрители, кто победил на «Русском вызове»?

Каких фигуристов вырезали из эфира Первого канала

Рудковская потребовала объяснений от Первого канала в связи с решением редакторов вырезать из эфира номера ряда фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходившем 9 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный».

Особое внимание продюсер уделила вопросу о выступлении серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софьи Муравьевой. Как известно, 17-летняя спортсменка является подопечной фигуриста и тренера Евгения Плющенко — супруга Рудковской.

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов „Русский вызов“, показав только в интернете. <...> Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий», — написала продюсер в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации Рудковской, зрители Первого канала не увидели номера Макара Игнатова, Андрея Мозалева, а также выступления пар Василиса Кагановская / Максим Некрасов и Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.

Почему Первый канал «вырезал» номера фигуристов

Рудковская рассказала, что обращалась с этим вопросом к главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой. По словам продюсера, представительница телеканала ей ответила, что решение убрать из эфира выступление Муравьевой было редакционным.

«Мы, Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился», — описала Рудковская реакцию Черносвитовой.

Продюсер обратилась к руководству Первого канала с требованием рассмотреть эту ситуацию и принять необходимые меры. Рудковская задалась вопросом, по какой именно причине выступление Муравьевой решили не включать в итоговый выпуск.

«Кому [номер Муравьевой] не понравился? Кто решил не включить? Почему он не мог быть оценен жюри? То есть им изначально сказали его не оценивать. Такое безобразие и унижение. Очень хочется, чтобы руководство Первого канала увидело это и отреагировало», — констатировала супруга Плющенко.

Как отреагировали зрители на решение Первого канала

Рудковская опубликовала скриншоты комментариев, оставленных возмущенными зрителями. По ее словам, сложившаяся ситуация в очередной раз бьет по российским фигуристам, которые и без того подвергаются «отмене» со стороны международного спортивного сообщества.

Многие поклонники фигурного катания назвали произошедшее «позором» и потребовали от организаторов шоу извинений перед спортсменами, чьи номера так и не вошли в телеэфир.

«Это реально позор Первого канала! Почему вырезали из трансляции по ТВ Игнатова, Мозалева, Муравьеву? Чем именно они не угодили? Пусть официально извинятся организаторы перед фигуристами!» — пишет пользователь Наталья в Telegram.

«Позорище. <...> Соне Муравьевой не надо было идти туда, такой номер красивый и даже из трансляции по ТВ вырезали», — возмущается Елена.

«Вырезать серебряного призера ЧР Софью Муравьеву из трансляции — это позор!» — негодует Юлия.

Кто выиграл турнир «Русский вызов»

По итогам турнира первое место занял олимпийский чемпион Алексей Ягудин, второе — Елизавета Туктамышева. Третью строчку разделили Ксения Синицына, Оксана Домнина / Максим Шабалин и Мария Петрова / Алексей Тихонов, передавал корреспондент NEWS.ru.

Ягудин катался под музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и во время выступления читал слова песни «Мгновения». Туктамышева выбрала для своего номера стихотворение Марины Цветаевой «Монолог» в исполнении Алисы Фрейндлих.

Синицына вышла на лед в образе Тани Савичевой, девочки, которая была в блокадном Ленинграде и вела дневник с описанием тех трагичных событий. Домнина/Шабалин выступали под песню Пелагеи «Тропы». Петрова/Тихонов перевоплотились в героев мультфильма «Ежик в тумане».

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