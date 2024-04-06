Скандал из-за Ширвиндта, Песков про ОИ, потоп в Орске: что будет дальше

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В Театре сатиры после смерти художественного руководителя культурного учреждения Александра Ширвиндта произошел скандал между труппой и руководством, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, прорыв дамбы в городе Орске Оренбургской области привел к затоплению сотен домов, метеоролог Александр Ильин сообщил о потеплении в Москве и Подмосковье в выходные — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о скандале в Театре сатиры?

Внутренний раскол произошел в Театре сатиры между труппой и руководством, проблемы возникли после смерти художественного руководителя культурного учреждения Александра Ширвиндта, сообщает MK.RU. Речь идет об отмене одного из спектаклей, где должен был участвовать Ширвиндт.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем неспокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — говорится в сообщении.

Проблемы внутри театра возникли после отмены спектакля «Где мы?...» — это единственная постановка, где участвовал Ширвиндт в роли актера. Он должен был выйти на сцену 3 апреля, однако этого не случилось ввиду его кончины. Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием актеров этого спектакля. По задумке Олешко, они бы рассказывали, как ставилась пьеса, показывали костюмы и рассказывали различные нюансы постановки. Однако новое руководство придерживалось противоположного мнения.

Как пишет MK.RU, Олешко являлся не только участником спектакля, но и фактически его неофициальным продюсером, который уговорил Ширвиндта принять участие в пьесе. В администрации театра после поднявшегося шума рассказали, что памятный вечер готовится на 19 июля, когда Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. При этом сами артисты узнали об этом не напрямую, а после публикации на сайте культурного учреждения.

Советский и российский актер, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни. Он умер в больнице.

Последние несколько лет у артиста были проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 года у Ширвиндта диагностировали стенокардию.

Прощание с режиссером прошло 18 марта в Театре сатиры. На траурной церемонии присутствовали многие артисты, среди которых были Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Иван Ургант, Владимир Машков, Александр Олешко.

Ширвиндта похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Песков сказал об участии россиян в Олимпиаде-2024?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Он подчеркнул, что атлеты, которые готовы соревноваться, должны это сделать.

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх. <...> Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет радоваться победам спортсменов, включая теннисистов, даже если они выступают без флага страны. По словам Пескова, они по-прежнему являются российскими атлетами, страна гордится ими.

5 апреля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что поддерживает позицию Ирины Винер по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, но не согласен с ее определением спортсменов как «команды бомжей». Теннисистов, выразивших желание выступить на Играх, он назвал «командой иноагентов», подчеркнув, что те большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают деньги и одновременно осуждают политику своей страны и СВО. Он также добавил, что с уважением относится к деятельности теннисистов в целом.

«Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов“. Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — добавил он.

26 марта президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут «командой бомжей». По ее мнению, выступления в нейтральном статусе унизительны.

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Она добавила, что, если бы все спортсмены выступали в нейтральном статусе, это было бы другое дело, но в реальности все выступают с флагом и гимном. Все участвуют в параде закрытия и открытия Олимпиады, а россияне — нет, и это унизительно, считает Винер.

«Чемпионы еще и под музыку, похожую на похоронный марш, вместо гимна», — добавила она.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ирина Винер

Почему произошел прорыв дамбы в Орске?

Вечером 5 апреля жителей Орска предупредили об угрозе прорыва дамбы. По информации Telegram-канала Mash, сооружение дало трещины в нескольких местах после стремительных паводков. Администрация Орска тем временем призвала жителей нескольких районов города собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Для граждан подготовили автобусы.

Спустя несколько часов после предупреждения в Орске произошел прорыв дамбы. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути.

Дамба в Орске была введена в эксплуатацию в 2010 году, сообщили в СК РФ. Ее насыпали для защиты всей территории Старого города от затоплений в период весенних паводков. Сооружение расположено вдоль рек Урал, Орь и в районе озера Коровье. Решение о его строительстве было принято после нескольких техногенных аварий и наводнений, в том числе в районе поселка Елшанка.

Строительство дамбы обошлось в 870 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Заказчиком выступало ГУП «Облжилкомхоз», подрядчиком — ООО «Спецстрой-3».

Органы Гостехнадзора до прорыва дамбы в Орске выявляли нарушения при содержании сооружения и направляли предписания в уполномоченный орган, сообщили в областном управлении СК России.

По данным областной прокуратуры, в марте 2024 года прокуратура направляла в адрес первого заместителя главы Орска предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — говорится в релизе областной прокуратуры.

Следователи на настоящий момент устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Известно, что спасатели эвакуировали 1121 жителя города, включая 331 ребенка. В МЧС России уточнили, что помощь также оказывается животным, для их поиска используются беспилотники.

«Эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей. Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий. Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей, но спасают и животных», — говорится в сообщении.

Фото: МЧС России/ТАСС

На случай непредвиденных обстоятельств или экстренной ситуации в готовности находятся два вертолета Ми-8. Параллельно со спасательной операцией ведется откачка воды при помощи спецавтомобилей и комплекса «Шквал», пропускная способность которого достигает 350 литров в секунду. В общей сложности в ликвидации последствий ЧС задействовано около 600 специалистов и 160 единиц техники.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение об увеличении в два раза выплат жителям Орска, пострадавшим в результате паводка. До этого региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на человека.

Нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории Оренбургской области, бывает раз в 100 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.

«Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты», — говорится в публикации.

В пресс-службе правительства добавили, что дамба в Орске была рассчитана на уровень воды в реке Урал 5,5 метра, однако в результате паводков он достиг отметки 9,6 метра. Спасатели продолжают эвакуацию жителей региона. Губернатор подчеркнул, что пункты временного размещения необходимо оборудовать всем необходимым для проживания.

Какая погода будет в Москве в выходные?

Метеоролог Ильин рассказал NEWS.ru, что в выходные дни в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 14 градусов, возможны небольшие дожди 6 апреля. По его словам, в ночь на субботу в центре России ожидаются заморозки. Синоптик отметил, что в Москве и Московской области столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.

«С субботы ночные морозы отменяются, и, скорее всего, до конца апреля обойдется без отрицательных температур. В субботу к вечеру в Москве потеплеет до плюс 7, в западных районах Подмосковья — до плюс 10. На западе Центрального федерального округа — до плюс 12–14. В субботу вероятность дождей небольшая, а в воскресенье — без осадков», — сказал Ильин.

Метеоролог добавил, что в воскресенье днем в столице потеплеет до плюс 14, в ночные часы будет в диапазоне плюс 2–7 градусов тепла.

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