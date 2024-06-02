СК завершил расследование в отношении наемников ВСУ из Латвии и США СК передал в суд два уголовных дела в отношении наемников ВСУ из Латвии и США

Фото: МО Украины

СК России завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Сент-Джоне Майкл-Артуре. Согласно данным следствия, они участвовали в конфликте в составе ВСУ за денежное вознаграждение.

Для передачи в суд и заочного осуждения направлены еще два уголовных дела. Установлено, что гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур за денежное вознаграждение участвовали в конфликте в составе ВФУ. Оба наемника открыто делились в социальных сетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, погибший на Украине, воевал с шевронами «Правового сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Соответствующая символика размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотография была опубликована родственниками Галли, которые также сообщили о дате и месте его похорон.