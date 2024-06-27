СК захотел ввести уголовную ответственность для юрлиц Замглавы СК Федоров призвал ввести уголовную ответственность для юрлиц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет предлагает ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц, сообщил замглавы СК РФ Александр Федоров. По его словам, мир давно изменился, поэтому пора менять представление о правом инструментарии и адаптировать его под новые реалии, передает ТАСС.

Ну, что такое, его же в тюрьму не посадишь, «он же памятник», да, словами из известного фильма. Да, не посадишь юридическое лицо в тюрьму, но существует огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом, — отметил он.

Например, рассказал Федоров, в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции, начиная от такого классического вида наказания, как штраф. Кроме того, могут быть и ограничение деятельности на определенный срок и другие ограничения.

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