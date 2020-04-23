СК возбудил уголовное дело о геноциде в концлагерях в Карелии

https://static.news.ru/photo/8464ec9a-855a-11ea-b81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в концентрационных лагерях Карелии в годы Великой Отечественной войны. Решение принято после изучения архивных материалов, ранее рассекреченных республиканским управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В концлагерях погибли как минимум восемь тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей. Свыше семи тысяч военнопленных было зарыто живьём, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно, сказано в сообщении надзорного ведомства.

После вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, — следует из материалов дела.

За время оккупации региона с 1941 по 1944 год там удерживали по меньшей мере 24 тысячи человек. В СК подчеркнули, что условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в концлагерях носили «несовместимый с жизнью характер».

Сейчас в Карелии живут более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

ФСБ рассекретила документы несколькими днями ранее. Они касаются уничтожения мирного населения СССР славянской национальности в концлагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финскими военными подразделениями.

Ранее, как писал NEWS.ru, главное управление СК возбудило уголовное дело о геноциде жителей Ростовской области, организованном оккупационными немецкими войсками и спецслужбами в 1942 году. Следователи взяли за основу архивные документы и другие свидетельства массовых убийств.