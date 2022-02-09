СК возбудил два дела об оправдании терроризма из-за постов в соцсетях

Следственный комитет по Москве возбудил два уголовных дела связанных с публичным оправданием терроризма в социальных сетях. Фигуранты обоих дел — выходцы из стран Средней Азии, которым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В рамках первого дела обвиняется 21-летний приезжий из Средней Азии, опубликовавший в октябре 2020 года комментарий в «ВКонтакте» под постом о террористическом акте во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, когда 16 октября преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Убийца был застрелен при задержании.

По результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, которое есть в материалах дела, комментарий содержит признаки публичного оправдания насильственных террористических действие, — сообщает РБК.

По той же статье было возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении 23-летнего приезжего из Средней Азии. Он разместил в социальной сети Instagram информацию, содержащую «совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания терроризма».

Ранее молодой человек во «ВКонтакте» выложил пост с угрозами в адрес московской школы. В сообщении содержалась информация о том, что бывший ученик собирается устроить в образовательном учреждении № 1297 взрыв. Прочитавшие публикацию ученики 10-го класса передали сведения о готовящемся теракте в полицию.