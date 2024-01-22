СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 42-летней россиянки и ее 15-летней дочери в Турции, сообщает пресс-служба ведомства. Их тела были обнаружены в пригороде Бодрума в ноябре 2023 года.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Тела двух россиянок — матери и дочери — обнаружили в пригороде турецкого Бодрума 29 ноября. Местные телеканалы сообщали, что мертвые россиянки находились на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. Они были завернуты в простыню и перевязаны веревкой.

Правоохранительные органы заподозрили в убийстве россиянок Андрея Куслевича — второго мужа убитой женщины. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию. По имеющейся информации, мужчина ранее работал охранником украинского бизнесмена, а также имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый после преступления покинул Турцию и улетел в Литву с сыном. Часть пути они преодолели на машине убитой.