https://static.news.ru/photo/716f1dfa-3da6-11ea-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России направил в суд ходатайство о заочном аресте «крабового короля» — предпринимателя с Сахалина Олега Кана — по делу об убийстве дальневосточного бизнесмена. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Олег Кан был организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко с Дальнего Востока. Известный как «крабовый король» бизнесмен Кан был объявлен в федеральный розыск.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в конце 2018 года правоохранительные органы Сахалинской области проводили обыски у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана по делу о контрабанде камчатского краба. Как выяснилось, на момент обысков «крабовый король» покинул Россию, улетев на частном самолёте в Японию.