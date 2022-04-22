СКР намерен расследовать осквернение памятников советским солдатам в Литве

Следственный комитет РФ (СКР) проведёт расследование по факту осквернения мемориалов советским солдатам в Литве, говорится на сайте СК. Отмечается, что акты вандализма, направленные на памятники советским воинам, случались не единожды на протяжении последнего времени.

Согласно имеющимся данным, в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии, — говорится в сообщении.

С начала российской военной операции на Украине в странах Прибалтики и на Украине участились случаи осквернения памятников советским героям. Так, в апреле в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района хулиганы залили памятники красной, жёлтой и синей краской.

В Эстонии неизвестные разрисовали памятник советским солдатам в цвета украинского флага в городе Отепя.

На Украине происходят похожие случаи вандализма в отношении монументов русским деятелям культуры и советским воинам. Сенатор Ольга Ковитиди считает, что украинские военные уничтожают советские памятники для того, чтобы атаковать российскую историю. По её мнению, таким образом они «завоевывают умы» подростков, насаждая свою идеологию.