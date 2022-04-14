Следственный комитет: более тысячи пленных ВСУ содержатся в России

В России содержатся более тысячи украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие и сдавшихся в плен. С ними работают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пишет ТАСС. В ведомстве уточнили, что среди пленных — пять командиров бригад.

Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. <...> Среди них — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что установлено ещё 15 командиров ВСУ, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса. Всего же за подобные деяния к ответственности привлекаются 42 военачальника силовых структур Украины.

За предыдущие сутки сложили оружие 1160 украинских военных, которые служили в 36-й бригаде морской пехоты, среди них было 176 офицеров ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.