https://static.news.ru/photo/b2c4b024-5c89-11ea-8b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции и прокуратуры Украины, возбудившие незаконное уголовное преследование российских следователей, сами стали фигурантами дела. Об этом заявила представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что в 2015-2016 годах СК России по Крыму расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма в ходе событий 2014 года. Его вина была установлена.

Чийгоз тогда приговорили к восьми годам лишения свободы, но позже он был выдан Турции, где был освобожден от отбывания наказания. Сейчас он является депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность».

В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих следователей, которые вели дело Чийгоза.

По данному факту в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, — приводит ТАСС слова Петренко.

Она добавила, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту РФ носит лишь провокационный характер.

Как писал NEWS.ru, в феврале киевская полиция возбудила уголовное дело против телепродюсера Елены Еремеевой, которая призналась, что канал «1+1» не снимает мелодрамы на украинском языке, поскольку он не подходит для серьёзных фильмов.