СК РФ передал на проверку заявление ФБК о покушении на Навального

https://static.news.ru/photo/ee7e937e-ee7d-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возбуждении дела по факту госпитализации в Омске оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила судья Басманного суда столицы Евгения Николаева со ссылкой на информационное письмо, поступившее из СК РФ. Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гюмади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля Алексея Навального. Не получив уведомления следователя о результатах проверки, юрист обратился в суд, передаёт РИА Новости.

Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, — цитирует судью ТАСС.

В данный момент проверку по госпитализации Навального ведут следователи управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД, признаков умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Навального они пока не выявили. Срок проверки продлён до 20 сентября.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому. 22 августа оппозиционера спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие врачи сообщили, что причиной произошедшего стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как писал NEWS.ru ранее, ситуация, разворачивающаяся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, негативным образом сказывается на подготовке консультаций между Чехией и Россией, которые стороны намерены провести в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, заявил глава польского МИД Томаш Петржичек.