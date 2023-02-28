СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России

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В Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести расследование всех обстоятельств попыток Украины применить беспилотники для атак на объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Подмосковье, на Кубани и в Республике Адыгея. На месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.

Председатель СК России поручил в рамках расследования уголовных дел детально установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея, — говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Выяснением обстоятельств инцидента занимаются ФСБ и другие компетентные органы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна более решительно реагировать на падения беспилотников в регионах. По его словам, в зависимости от развития украинского конфликта таких провокаций может случаться больше.