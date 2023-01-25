СК проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов

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СКР проверит госконтракт о поставке МВД ненадлежащего оборудования для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету. Министерству причинен ущерб на сумму в 25,8 млн рублей.

По данным следствия, в апреле 2021 года между ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России» и компанией ООО «Лан-Проект» был заключен госконтракт, в ходе которого компания обязалась в сентябре 2021 года поставить технические устройства заказчику. Выяснилось, что устройства не соответствуют техусловиям, описанным в контракте, однако поставка была полностью оплачена, что привело к ущербу в размере 25,8 млн рублей. Компанию-поставщика подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)



На сайте «Госзакупки» указано, что всего было закуплено 17 комплектов двух типов. Там также отмечено, что поставщику была начислена неустойка в размере 134 тысячи рублей из-за просрочки исполнения поставщиком обязательств по контракту (в том числе гарантийного обязательства). Основными заказчиками ООО «Лан-Проект» в 2021 году являлись региональные управления материально-технического снабжения МВД, а также Следственный комитет. Компания также поставляет в силовые структуры аппаратно-программные комплексы для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование СКБ «Контур» сообщил, что снижение прозрачности госзакупок больше не позволяет проводить их содержательный анализ. Данные третьего квартала 2022 года свидетельствуют о сокращении количества тендеров и участников в закупках как государства, так и госкомпаний из-за перетока части закупок в невидимый для государства сектор и снижения интереса бизнеса к госзаказу из-за ужесточения требований и неконкурентных закупок. Принцип же цифровизации закупок для повышения их прозрачности и эффективности в сущности отменен.