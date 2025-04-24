СК попросят возбудить дело об экоциде и теракте из-за взрыва Каховской ГЭС

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Участники III Международного экологического форума «За наше будущее» обратятся в Следственный комитет РФ с просьбой квалифицировать действия Украины при взрыве Каховской ГЭС как теракт и экоцид, сообщил ТАСС модератор пленарного заседания, глава регионального отделения партии «Зеленые» в Республике Крым Сергей Агеев. В тексте резолюции указано на затопление 40 поселений на берегах Днепра.

Помимо этого, были эвакуированы более 8,7 тысячи человек, в том числе 580 детей. Непосредственно в зоне бедствия спасены свыше 2,2 тысячи человек, в том числе более 200 детей. В зоне подтопления оказалась территория около 280 тысяч гектаров.

Стремительное наводнение вызвало массовую гибель представителей флоры и фауны в нескольких природных заповедниках. <…> Из-за резкого падения уровня воды погибла практически вся рыба в Каховском водохранилище — 43 вида, — сказано в документе.

Экологи в среднесрочной перспективе указали на опасность дальнейшей деградации экосистем и опустынивания земель обширного региона в нижнем течении Днепра. Они также предупредили о негативных последствиях попадания опасных и отравляющих веществ в Черное море.

Восстановление Каховской гидроэлектростанции может занять несколько лет, заявил ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов со стороны ВСУ. Погибли более 60 человек.



