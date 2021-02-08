СК попросил суд заочно арестовать спонсора ФБК бизнесмена Хоменко

https://static.news.ru/photo/31b4e138-69e0-11eb-969c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы заочно арестовать руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его считают спонсором признанного в России иностранным агентом Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК).

Хоменко инкриминируют хищение 30 млн рублей из бюджета Московской области. По версии следствия, в 2017-м, 2018-м и 2019 году юрлица, которыми он руководил, заключили 10 госконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Однако в документы были внесены заведомо ложные данные о стоимости работ.

Следственный комитет просит заочного ареста для Хоменко А. Н. Материалы дела у судьи, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ирина Софинская.

Она уточнила, что заседание начнётся в ближайшее время.

Сейчас Хоменко находится на территории Украины.

Ранее, как писал NEWS.ru, ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против ряда высокопоставленных россиян. Ему был предложен список из 35 фамилий.