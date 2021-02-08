СК попросил суд заочно арестовать спонсора ФБК бизнесмена Хоменко

https://static.news.ru/photo/31b4e138-69e0-11eb-969c-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет (СК) обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы заочно арестовать руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его считают спонсором признанного в России иностранным агентом Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК).
Хоменко инкриминируют хищение 30 млн рублей из бюджета Московской области. По версии следствия, в 2017-м, 2018-м и 2019 году юрлица, которыми он руководил, заключили 10 госконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Однако в документы были внесены заведомо ложные данные о стоимости работ.
Следственный комитет просит заочного ареста для Хоменко А. Н. Материалы дела у судьи, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ирина Софинская.
Она уточнила, что заседание начнётся в ближайшее время.