СК показал фото задержанных по подозрению в убийстве байкера в Москве

Фото: t.me/skmoscowgsu

Столичное управление СКР опубликовало фото с задержания Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве. Также в соцсетях ведомства опубликованы фото его подельников, которые тоже были задержаны в Ростовской области.

Указанные лица доставляются в столичный СК для проведения следственных действий, — сообщили в Следкоме.

До этого правоохранители обнаружили свыше 44 млн рублей и $300 тысяч при обыске в квартире Аббасова. Следствию предстоит установить их принадлежность и дать оценку законности их получения.

Ранее в качестве свидетелей были задержаны отец и брат подозреваемого Аббасова. Мужчина нанес удар ножом 24-летнему байкеру Кириллу Ковалеву, когда тот пытался вызвать ГИБДД к дому на улице Краснодарской. Аббасов в очередной раз оставил свою иномарку у входа в подъезд на пешеходной зоне, а мотоцикл Ковалева мешал ему выехать. Свидетелем убийства стала невеста Ковалева. Летом 2024 года он планировал на отдыхе у моря сделать девушке предложение выйти за него замуж.