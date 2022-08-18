СК назвал причину задержания зампреда правительства Ленобласти СК: зампред правительства Ленобласти Харлашкин превысил полномочия при строительстве метро

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Экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин подозревается в превышении полномочий при строительстве объектов линии метро в Петербурге. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Харлашкин, до декабря 2019 года руководил комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, затем стал генеральным директором ОАО «Метрострой», а после этого — зампредом правительства региона по транспорту и ТЭК.

По данным следствия, в 2015 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил под банковскую гарантию Россельхозбанка контракт с «Метростроем» на вохведение объектов Красносельско-Калининской линии метро. Контроль строительства и расход денег осуществлял комитет, а в дальнейшем — ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Как полагают в Следственном комитете, глава комитета Харлашкин и руководитель дирекции Вячеслав Урусов были в курсе неудовлетворительного финансового положения «Метростроя», однако превысили свои полномочия и в 2019-2020 годах позволили организации использовать авансовые платежи по государственному контракту на погашение долгов сторонним организациям.

В результате «Метрострой» не смог выполнить свои обязательства по контракту в полной мере, а банк по гарантии возместил комитету более 1,4 млрд рублей.

Таким образом, в результате противоправных действий соучастников существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб, — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что Басманный суд предъявил Харлашкину обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие, в свою очередь, попросило отправить вице-губернатора под арест. Просьба была удовлетворена.