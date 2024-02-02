СК нашел нового ответственного в организации теракта на Крымском мосту «Коммерсант»: ответственным за теракт на Крымском мосту назвали главу СБУ

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в ходе процедуры выяснилось, что руководителем террористической группы теперь считается председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк вместо начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова.

Как пишет «Коммерсант», предъявление обвинений проходит в трех СИЗО Москвы, где содержатся восемь фигурантов — граждане России, Армении и Украины. Известно, что следствие ужесточило статьи обвинений и подозреваемым грозит в том числе пожизненное заключение. Ранее они могли получить до 20 лет тюрьмы. Ущерб от их действий следствие оценило более чем в 7 млрд рублей.

Адвокаты до настоящего времени не подписали все протоколы и не приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое, по некоторым данным, насчитывает более 100 томов. На окончание следственных действий защита намерена выйти уже в марте.

До этого ГСУ СКР в рамках расследования теракта на Крымском мосту проверяло данные представителей спецслужб Украины о том, что обвиняемых в исполнении преступления могли использовать «втемную». Такой повод дало соответствующее заявление главы СБУ Василия Малюка.